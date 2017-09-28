總統制或內閣制？ 藍綠立委喜好大不同

2017-09-28 21:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委蘇巧慧等帶頭提出「總統制」修憲案，與41名民進黨立委完成連署成案，前立法院長、國民黨立委王金平前天也拋出支持憲改，並主張「內閣制」，對此，民進黨立委陳其邁表示，總統制適合台灣社會，也符合台灣民主歷史的進程；國民黨立委則傾向支持內閣制，認為總統制不適合台灣。

陳其邁表示，英國會有內閣制，是因為有英國女皇存在，台灣總統直選多屆，修憲改成總統制才能建立權責相符、提高政府效能。

民進黨立委賴瑞隆指出，台灣歷經6次總統直選，民眾已習慣由總統領導國家，改內閣制選一個虛位元首，不僅憲政制度非常奇怪，台灣社會也難以接受。他認為，面對中國威脅，民眾期待有個強而有力的總統，帶領國家突破困境，修憲將雙首長制改成總統制，比較符合台灣現狀，也能改善總統有權無責現象。

民進黨立委蘇巧慧表示，任何的改革都是基於現狀之上，台灣已歷經多次總統直選，人民很習慣總統是由大家選出，在權責相符狀況下，被人民直接選舉出的總統，應有權力與責任，因此提案朝總統制方向前進，但未來修憲是要內閣制、半總統制、雙首長制，大家都可討論。

王金平昨日接受本報訪問時表示，他將邀請日本、澳洲的相關學者及各界人士，共同討論內閣制，因日本、澳洲就是實施內閣制的國家；國民黨立委王惠美認為，她贊成改成內閣制，這能與台灣民意緊密結合，因閣揆是由國會多數黨決定，部會首長由民代出任，比起總統制而言，內閣制是接地氣的憲政改革。

國民黨立委曾銘宗則指出，他個人支持內閣制，但修憲是個假議題，因須有85席立委出席立法院院會，還要出席立委4分之3同意，經公民複決才有辦法修憲，在藍、綠完全無政治互信情況下，合作機會幾乎為零。

曾銘宗認為，國民黨雖會成立修憲小組，但修憲案通過機率不大，因民進黨要推總統制，國民黨較支持內閣制，而美國總統制是建立在三權分立、司法獨立狀態上，台灣司法又沒完全獨立，加上憲政體制紊亂，美國總統制要用在台灣，將出現水土不服情況。