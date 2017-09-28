被張花冠指控恐嚇 陳明文：沒有！

2017-09-28 20:44

〔記者曾迺強／嘉義報導〕繼日前嘉義縣長張花冠上民視政論節目談立委陳明文涉及營造工程與官司，陳明文今天也接受民視「新聞大解讀」節目專訪，陳說，當晚對張「搭肩」，是指「妳叫黃越宏（法治時報社長）寫這篇，是要置我於死地？」，並非向張說「會讓張死得很難看」，澄清2人說話是平常的語調，沒有恐嚇之意。

陳明文說，當晚與張花冠步出嘉義縣民雄鄉大士爺廟董事長蔡炳坤自宅，要前往「大士爺文化祭」的大士爺火化升天儀式，途中約150公尺的路程，太過於吵雜，才「搭張縣長的肩」說，「妳叫黃越宏寫這篇，妳是要置我於死地嗎？」。

「事實上只有這樣子而已。」陳明文表示，張在事發隔天向媒體說沒事，隔3天竟指控他對她「性騷擾」，10天後又改口說恐嚇，罪名一變再變；陳明文說，當天在眾目睽睽下，自己的動作絕非性騷擾，事後，為了黨內和諧，不想把這些問題一提再提，已公開向張道歉。

張花冠13日深夜參加「大士爺文化祭」時，陳明文搭肩靠近她說話，張事後至嘉義縣警察局報案控告陳對她性騷擾、恐嚇等、發表「不自殺聲明」，更在官方臉書引用「法治時報」報導，指控陳明文涉妨害司法公正；陳則於25日自請民進黨廉政委員會調查，強調談話內容只有2人和神明知道，絕對沒有說張花冠所指控的那些話，也針對搭肩造成張花冠不適道歉。