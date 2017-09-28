李新墜樓驟逝 余天嘆：政治人物多少都有壓力

2017-09-28 20:30

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市黨部今天晚間6點半開始，在三重區中正北路上餐廳舉辦30週年黨慶暨資深黨員聯誼餐會。新北市黨部主任委員余天受訪時，被問及台北市議員李新墜樓亡的事情，他直說，真的很想不到！

余天說，平常看李新滿樂觀的，看到媒體報導，真的嚇了一跳，每個政治人物多少都有點壓力，「我本身也有壓力，我也有在吃抗憂鬱症的藥，有病就要找醫生，我現在都控制得很好，我先前有恐慌症，我都控制得很好」。

對於李新驟逝，余天語帶詫異和遺憾。