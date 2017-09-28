今年雙十晚會首度移師台中 重量級卡司演出

雙十晚會今年移師台中舉辦，立法院長、市長和玖壹壹邀請大家共襄盛舉。（記者蔡淑媛攝）

2017-09-28 20:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「2017一起更好-全民狂歡夜」雙十晚會今年首度離開台北，移師台中舉辦，10月9日晚上七時於台灣體育運動大學田徑場登場，邀請九天民俗技藝團、玖壹壹、男團GTM、韋禮安、艾怡良、畢書盡、田亞霍、曾沛慈等重量級卡司演出，陪大家HIGH翻一整夜，明日9月30日起民眾可於台中市各區公所免費索票。

雙十聯歡晚會移師台中舉辦，今天立法院長暨國慶籌備委員會主委蘇嘉全、市長林佳龍與官員民代齊宣傳，活動大使玖壹壹、九天民俗技藝團共襄盛舉，蘇嘉全呼籲台灣全民也能一同參與這個盛會，凝聚愛台之心，共同為台灣的未來努力。

僑委會吳委員長吳新興說，目前已有近5千名僑胞報名返國參加雙十晚會，預期未來這幾天還會陸續報名，並預估今年回國的僑胞將有5千多人，比去年多了將近1千6百人。

今年雙十晚會設計六大主題，「遇見台灣之光」、「台中未來不是夢」、「台灣有嘻哈」、「聽見花開的聲音」、「亞洲華流星勢力」及「經典金曲大串燒」等，邀請揚名國際的中華競技啦啦隊表演、人氣男團GTM領唱「我的未來不是夢」與九天民俗技藝團表演等。

晚會核心將由平民天團玖壹壹、情歌王子畢書盡、創作才子韋禮安、金曲歌后艾怡良、吳思賢、田亞霍、鼓鼓等當紅流行歌手，分別演唱經典金曲、嘻哈音樂及流行歌曲，另晚會也引進即時互動及虛擬實境科技，可秀出自己上傳的照片互動，也利用鏡面呈現電腦動畫，讓觀眾彷彿置身在歌曲中的世界。