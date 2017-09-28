最高法院：原民狩獵千年，不應硬套現代法律

最高法院指出，狩獵是原住民千年傳統文化特徵之一，主管機關不應不與原民諮商，硬將現代法律強加原民身上。（資料照，記者林正堃攝）

2017-09-28 18:51

〔記者項程鎮／台北報導〕最高法院下午指出，狩獵是原住民千年傳統文化特徵之一，主管機關不應不與原民諮商，硬將現代法律強加原民身上，還規定獵捕保育類動物最高可處5年徒刑、甚至可加重刑期1/3，已違反憲法保障原民傳統的意旨。

最高法院認為，槍砲條例不讓原住民使用現代化的制式獵槍，野生動物保育法限制原住民只能在動物逾量、學術研究、教育目的或傳統文化祭儀必要才能進行狩獵，兩種法律都不顧原民的傳統生活習慣。

槍砲條例、野生動物保育法 須與原民部落諮商

最高法院表示，上述兩種法律都未依據原住民基本法檢討修正，且不符兩公約所揭示，應事先和原住民部落諮商、獲其同意，以及共同分享科技進步的尊重和雙贏理念，顯已違憲。

最高法院指出，山林中的野生動物，不管是保育類或一般類，都是山林資源的一部分，原住民歷經千年傳統生活，早已形成對人、地、物的特殊文化，應該加以尊重。

但野生動物保育法和原民狩獵辦法，卻將原本屬於原住民天賦、自然、傳統權利的狩獵行為，變成須經主管機關核准、否則將處以刑罰和行政罰，且獵捕保育類動物的刑罰最重可處5年徒刑，甚至還可加重刑期1/3，這樣的法律規定已減損原民狩獵的效果，並違反憲法增修條文和原住民基本法所保障原住民族財產權益。