出征新北市長有譜？ 陳景峻：戰士沒有選擇戰場的權利

2017-09-28 17:24

〔記者李雅雯／新北報導〕台北市副市長陳景峻先前由外界點名，可能是民進黨出征2018新北市長選舉潛在人選，陳景峻也曾公開表態，若是民意支持將會義不容辭。陳景峻下午3點到新北市三重區參加「新北市雲林同鄉會」活動，與會民眾力挺陳景峻參選新北市長，陳景峻則表示，戰士沒有選擇戰場的權利。

陳景峻在新北市雲林同鄉會上獲得熱烈擁戴，他細數從政過程，感性談述自己在北縣三重生根，任職三重市長6年，以及擔任立委、中央職位等，後來獲台北市長柯文哲青睞，成為台北市副市長，輔助台北市務，強調行政經驗有歷練；另也推薦自己，說明自己待過新北市，現又在台北市服務，相當了解雙北生活圈各項事務合作困難的點在哪裡，也有能力解決。

陳景峻向現場雲林同鄉會成員強調，戰士沒有選擇戰場的權利，是否出征新北市長，一切都看黨的安排，就目前的徵召制度，若有兩人以上有意願，就需要走民調，若是認同自己，有聽到電話民調的話，就可以說出選擇陳景峻。

中華民國雲林同鄉總會總會長黃銘得說，新北市現有雲林籍人口60多萬人，對於雲林子弟陳景峻力挺到底，全力支持陳景峻。

陳景峻近期動作頻頻，雖為台北市副市長，已經連續兩週跨河跑到三重區參加公開活動，包括上週末民進黨新北市黨部黨慶，以及今天下午雲林同鄉會造勢力挺場合，今晚還會出席民進黨新北市黨部黨慶活動。

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