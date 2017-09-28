嘉義前、現任縣長之爭 綠高層用西鄉隆盛比喻

2017-09-28 17:06

〔記者蘇芳禾／台北報導〕嘉義縣前、現任縣長的「花系列」之爭演不完，民進黨秘書長洪耀福28日與媒體茶敘時則認為，其實把歷史觀拉長遠看，兩人的紛爭是終結嘉義縣派系政治，「這是催生政黨政治的最後一場陣痛」，熟悉日本歷史的洪耀福也以日本明治維新時代，先支持維新，但後來看到下級武士遭遇，又發動西南戰爭的西鄉隆盛比喻張花冠。

嘉義縣長張花冠日前控告前縣長、現任民進黨立委陳明文性騷擾，陳明文則召開記者會反擊。

洪耀福今天與媒體茶敘時被問到花文之爭是否會造成黨的困擾？他淡淡的說，不要去把他當笑話來看，過幾年後，這段歷史就會比較清楚，「要知道，革自己的命是很痛苦的。」

洪耀福說，2011年嘉義縣林派（陳明文）與民進黨合作，用「終結派系」的訴求打倒黃派，從那之後，張花冠、陳明文執政嘉義共四屆、兩任縣長，嘉義縣終結派系政治，走入政黨政治，這次是最關鍵的階段，兩人對於終結派系是有功勞的，難免內心會痛苦，最近的紛擾其實就是派系和政黨政治的激盪。

洪耀福以西鄉隆盛為例說，西鄉隆盛是地方武士階級出生，帶領「大政奉還」和「明治維新」有功；但是他又看到改革過程中，下級武士的待遇，之後又領導當年在「大政奉還」時反改革的武士，發動「西南戰爭」，去反對自己當年的改革，改革者和改革過程中，難免有歷史的錯亂和陣痛。

洪耀福也說，以前嘉義縣的派系惡鬥很嚴重，林派的人不會去黃派的甘仔店（雜貨店），黃派的人不會請林派的師公，連民眾都被分成黃派和林派，這種派系是根深蒂固、長在土壤裡面的，這要斷很困難，不過現在應該快要看到結果了。未來的縣長，就是要帶領嘉義，走進新的政黨政治。

洪也說明，現在全代會已確立初選機制，嘉義縣是初選區，如有人登記就要進行初選，張花冠也認同要有提名機制來處理。

洪也說，民進黨對嘉義縣的選情還是有信心，雖然領導人有歧異看法，但經過民進黨四個縣長任期的治理，嘉義縣民主力量茁壯是可見的，上層不合，未必影響基層，也多期待新的縣長完成終結派系歷史任務。

西鄉隆盛介紹