陸委會：兩岸關係就是兩岸關係 沒有任何改變

2017-09-28 16:59

〔記者施曉光／台北報導〕繼日前在立法院表態主張台獨後，行政院長賴清德今日受訪時進一步表示，兩岸關係要放在國際關係的脈絡下來思考，陸委會主委邱垂正在今日例行記者會，面對媒體詢問時回應表示，「兩岸關係就是兩岸關係，沒有任何改變」，但隨後他也補充說，「兩岸關係與國際關係相互牽引，這也是客觀事實」。

邱垂正並表示，兩岸關係在整體國際環境中，面對許多不確定的情勢，兩岸必須共同面對，互相釋出善意，以維持兩岸和平穩定，這是雙方的責任。

此外，對於媒體詢問，賴揆最近相關談話都是以「中國」稱呼對岸，與政府向來以「大陸」稱呼的官方用詞不同，未來陸委會是否會有所改變？邱垂正則回應，政府維持台海現狀的兩岸政策立場一貫不變，而且自去年520以來，政府多次強調，會在既有歷史事實與政治基礎上，並根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，中華民國做為主權國家無庸置疑，因此沒有宣布獨立的必要，至於台灣未來前途由2300萬人民決定，這是台灣社會的多數共識。

邱垂正指出，賴揆說法與總統蔡英文一致，外界無須過度解讀，而且賴揆已經重申，兩岸政策為總統的職權，其兩岸政策與總統一致，希望外界不要過度解讀。

陸委會將於30日在金門舉辦小三通座談會，邱垂正指出，產、官、學界報名踴躍，預計出席人數將有250人，政府歡迎陸方人士參加，而且曾有多位中國大陸學者表達出席意願，但最後卻因故集體無法出席，他強調，期盼對岸多做一些有益兩岸民眾服祉的事情，共同推動兩岸和平發展。