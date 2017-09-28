陸委會：兩岸關係就是兩岸關係 沒有任何改變

2017-09-28 16:59

〔記者施曉光／台北報導〕繼日前在立法院表態主張台獨後，行政院長賴清德今日受訪時進一步表示，兩岸關係要放在國際關係的脈絡下來思考，陸委會主委邱垂正在今日例行記者會，面對媒體詢問時回應表示，「兩岸關係就是兩岸關係，沒有任何改變」，但隨後他也補充說，「兩岸關係與國際關係相互牽引，這也是客觀事實」。

邱垂正並表示，兩岸關係在整體國際環境中，面對許多不確定的情勢，兩岸必須共同面對，互相釋出善意，以維持兩岸和平穩定，這是雙方的責任。

此外，對於媒體詢問，賴揆最近相關談話都是以「中國」稱呼對岸，與政府向來以「大陸」稱呼的官方用詞不同，未來陸委會是否會有所改變？邱垂正則回應，政府維持台海現狀的兩岸政策立場一貫不變，而且自去年520以來，政府多次強調，會在既有歷史事實與政治基礎上，並根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，中華民國做為主權國家無庸置疑，因此沒有宣布獨立的必要，至於台灣未來前途由2300萬人民決定，這是台灣社會的多數共識。

邱垂正指出，賴揆說法與總統蔡英文一致，外界無須過度解讀，而且賴揆已經重申，兩岸政策為總統的職權，其兩岸政策與總統一致，希望外界不要過度解讀。

陸委會將於30日在金門舉辦小三通座談會，邱垂正指出，產、官、學界報名踴躍，預計出席人數將有250人，政府歡迎陸方人士參加，而且曾有多位中國大陸學者表達出席意願，但最後卻因故集體無法出席，他強調，期盼對岸多做一些有益兩岸民眾服祉的事情，共同推動兩岸和平發展。

  • 針對行政院長賴清德提出兩岸關係要放在國際關係的脈絡下來思考的說法，陸委會主委邱垂正認為，「兩岸關係與國際關係相互牽引，這也是客觀事實」。（資料照，記者林良昇攝）

    針對行政院長賴清德提出兩岸關係要放在國際關係的脈絡下來思考的說法，陸委會主委邱垂正認為，「兩岸關係與國際關係相互牽引，這也是客觀事實」。（資料照，記者林良昇攝）

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