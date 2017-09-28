總統接見教廷樞機主教 盼教宗來台訪問

我國曾數度邀請現任教宗方濟各訪台，但都遭婉拒。（路透）

2017-09-28 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕我國與教廷建交75年，教廷「促進整體人類發展部」部長涂克森樞機主教（Peter Card. Turkson）應邀來訪，蔡英文總統今（28日）接見涂克森樞機主教，總統強調，台灣將持續與教廷站在同一陣線，也盼教宗能親自訪問台灣。

綜合媒體報導，教廷「第24屆海洋使徒世界大會」將於10月1日至7日於高雄召開，為該會議首次在台舉行，估計將有250餘名來自世界50個國家的神職人員、專家學者與會，教廷「促進整體人類發展部」部長涂克森樞機主教也應邀來訪主持，蔡英文總統今天下午在總統府接見涂克森等一行，強調與教廷未來更緊密的互動，深化彼此的關係。

蔡總統指出，這次促進人類整體發展部選擇來台舉辦盛會格外有意義，台灣未來將會持續跟教廷站在同一陣線，協助福傳和人道救援等工作，「響應教宗對世界和平的呼籲」，總統也盼教宗能親自訪問台灣，請涂克森樞機主教轉達來自台灣的問候與邀請。

現任教宗方濟各（Pope Francis）在2013年3月13日獲選為教宗，成為首位出身於拉丁美洲、南半球與耶穌會的教宗，2014年外交部曾邀請教宗訪台，但教廷以時間問題婉拒，2015年教宗訪問亞洲期間，外交部再度邀請教宗順道訪問台灣，不過仍以行程緊湊無調整空間為由遭拒。

副總統陳建仁在去年9月訪問梵蒂岡時，也親自邀請方濟各訪台。