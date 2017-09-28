綠高層：11月底前完成連任縣市長徵召、提名

2017-09-28 16:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨27日通過選對會人事，增聘2名委員、4名顧問。民進黨秘書長洪耀福今天與媒體茶敘時表示，選對會將進入第二階段工程，預計11月底前完成連任縣市提名作業，確定後主席會提請中執會通過，完成提名。艱困選區部分會繼續處理；至於初選地區會找有意角逐的人來聊一聊，包括高雄、台南、嘉義縣及宜蘭縣。

民進黨9月24日全代會通過2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例，以及2018年直轄市議員提名特別條例。27日選對會增聘中常委鄭宏輝、中執委陳茂松為委員。此外，也聘請新境界文教基金會執行長邱義仁、行政院秘書長卓榮泰、總統府副秘書長劉建忻、文化總會秘書長林錦昌等4人為選對會顧問。

民進黨將縣市長選舉分為三部分，第一個是民進黨縣市長尋求連任區，洪耀福說，選對會昨天已經開會，將在11月底完成這個部分的幕僚作業，主席再提請中執會通過提名。

第二部分為艱困選區（非民進黨執政縣市），例如台北市、新北市等，洪耀福說，艱困選區也會開始協調。台北市不會急著處理，與柯文哲的合作，上次也是到6月才確定，「任何可能都可能（發生）」。

第三部分為民進黨執政滿兩任縣市，包括高雄市、台南市、嘉義縣、宜蘭縣，會找有興趣的人來談，看看對選務時程的看法，再來決定初選時間。有媒體報導黨內新潮流系希望高雄能在明年3月初選，對此，洪耀福說，「沒有，還沒找他們談，時間還沒出來。候選人要有高度共識，如果沒有共識，選對會才會提一個合理時程。」

洪耀福也說，民進黨中央黨部規定，欲參選公職者前一年必須離職，所以若就職日為12月25日，那麼要登記初選的人，今年12月25日前就得要離職。選對會委員中如果有人要參選，一樣得迴避（退出選對會），不過若是被徵召者就不在此限。