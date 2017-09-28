評賴清德主權說 朱立倫：非他職權

2017-09-28 15:51

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會今天開議，市議員李坤城就行政院長賴清德日前在立法院備詢時表示「我們是一個主權獨立的國家，現在名稱叫中華民國」詢問朱立倫的態度，朱立倫表示「不贊成」，隨後解釋是「不贊成一個行政院長針對非他職權的部分表達立場」。

朱立倫強調，他的立場始終是「中華民國是一個主權獨立的國家」，對賴清德在立法院備詢時的表態「不贊成」；朱立倫說，行政院長不負責兩岸政策，這是總統的職權。

朱立倫說，國防、外交、兩岸政策都要尊重總統的決策，行政院長不該表達個人的立場。