殯儀館牌位區10坪放200牌位 議員批中央「醫殯分流」

王欣儀表示，北市殯儀館牌位區、拜飯區狹小，一個10多坪大的空間要容納200多個牌位，而且連照片都沒辦法放。（議員王欣義辦公室提供）

2017-09-28 15:41

〔記者鍾泓良／台北報導〕議會舉行民政部門質詢，國民黨議員王欣儀表示，中央修正「殯葬管理條例」第65條，醫院不得附設殮、殯、奠、祭設施，今年7月實施「醫殯分流」，導致殯儀館牌位區爆滿，一個十多坪大的空間要容納200多個牌位，而且連照片都沒辦法放。她說，來弔念的親友要怎麼在幾百個牌位內找到往生者。

她更提到，過去醫院的往生室可以誦經，醫殯分流後，醫院不能設置牌位區，殯儀館也不准許民眾誦經，如果要法事要移到禮廳或民間殯葬業者才能進行，不理解這樣擾民的修法意義何在？她說，台北市很多人都住在大廈、社區，要舉辦儀式都會干擾鄰居。

王欣儀認為，北市府應該積極要求中央針對北市修法，如果中央繼續執迷不悟，不顧慮北市困境，那可否透過自治條例調整不跟隨中央法規，要求一個月內提出配套規劃。

民政局長藍世聰回應，回應地方自治條例不能牴觸母法；而北市多次向內政部反映北市不支持「醫殯分離」，因為北市屬於大都會在殯葬設施不足，很希望中央對於大都會能夠再修法，會繼續跟中央反映；對於殯葬設施老舊、空間不足，會趁著更新時設計得更人性化。