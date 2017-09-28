日本各界近300人組團 將訪台賀國慶

2017-09-28 14:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕國慶將至，日本各界將組團訪台道賀，台灣日本關係協會今表示，日本團體與僑團合計近300人將訪台，組團情況踴躍。不過由於日本國會今解散並將重新大選，台日係協秘書長張淑玲表示，原表達有意來台的許多議員，因與大選籌備撞期，可能無法如期訪台，確切人數還在掌握當中。

10月10日國慶大典將至，張淑玲在外交部例會中說明，日本全國各地友我親善團體將於國慶期間組團來訪，並出席國慶大會，向我表達祝賀之意。今年組團情形踴躍，日本各界報團人數合計已達150人，顯見台日雙邊關係熱絡。另在僑團部分，包括我留日東京華僑總會與大阪中華總會等單位，亦踴躍組團返台，人數合計達140人，將與僑委會和台日協就台日關係發展廣泛交換意見。

不過，日本首相安倍晉三日前以「突破國難」為主軸，宣布在今天正式解散眾議院，並將提前大選。安倍晉三希望透過國會大選重獲國民信任，推動解決少子化與高齡化等問題的新政策，並面對北韓威脅。張淑玲說明，日本議員團在9月中旬前，表達有意來台的參眾議員多達20位以上，且老中青三代都有，但因日本大選將於10月10日公告，並緊接著在22日投開票，選舉籌備期非常短，議員難有餘裕出國訪問，來台人數驟減是不可避免的狀況，確切人數還在掌握當中。

近日日台交協會長大橋光夫訪台，張淑玲強調，日方透過日台交協與日華懇等多次傳遞訊息，表示大選因素影響訪台出席國慶情形。張淑玲說，我方理解日方因選舉影響訪台人數，但並不代表不重視台日關係，對方也用各種方式表達祝賀之意，不管最後能否出席，我方都表示誠摯感謝。