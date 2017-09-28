李新關注師大商圈 民進黨議員讚他：不胡亂作秀的代議士

2017-09-28 14:25

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨籍台北市議員李新28日清晨驚傳墜樓身亡，李新是連任5屆的資深議員，民進黨資深北市議員李建昌在臉書表達悼念之意，PO文表示李新是為人正直、問政言之有物，「不胡亂作秀的代議士」。

李建昌受訪時表示，雖然與新哥不同黨派，生活圈不在一起，但兩人在議會共事10幾年交情，新哥不管是執政黨或在野黨議員時，市政監督做的很紮實，近年最注目便是師大商圈擴張開發，影響到當地住戶生活，新哥總是堅持自己的價值。

對於李新過世消息，李建昌感嘆，「很可惜」，李新口條、邏輯都很好，總有他自己的一番道理與想法，令人懷念。

李新為北市大安、文山區議員，同選區的民進黨北市議員阮昭雄也表示，聽到這項消息令人震驚，他回憶李新相當有親和力，見到面都會主動打招呼，為人隨和，對選區事務也很用心，包括督促軍功路改名為和平東路4段、力促公館圓環能搬遷，問政與監督市政相當認真。

阮昭雄還說，李新是資深議員，地方組織強與選民互動都很好，跑地方跑得勤勞，李新先前表態不連任議員要交棒給兒子，因此也會幫忙兒子跑行程，卻傳出這樣消息令人意外。

阮昭雄稱讚，李新兒子李柏毅外型出眾，學經歷亮眼，各方面條件都不錯，加上有李新所打下的基礎，算是很成熟的議員候選人。