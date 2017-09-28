民進黨外交酒會 蔡英文：未來台灣的國際參與將遇到更多挑戰

2017-09-28 14:11

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天於圓山舉辦外交使節黨慶酒會，有五、六十國駐台大使、外交人員出席。總統兼任民進黨主席的蔡英文細數新南向國家來台觀光客、貿易成長表示，「新南向政策真的讓台灣與其他國家更靠近了。」而中國對台處處打壓，蔡英文也說，未來幾年台灣的國際參與將無庸質疑地遇到更多挑戰。「希望能夠得到各位貴賓的支持，讓台灣成為你們在全球社群中，一起讓世界更安全、更健康、更繁榮的夥伴。」

民進黨每年黨慶時都會舉辦外交酒會，去年因為颱風停辦，前年（2015年）在遠企飯店舉辦，共64國140多位駐台人員出席參加，包括美國在台協會處長梅健華（Kin W. Moy）夫婦也出席。蔡英文2015在該場酒會宣布「新南向政策」，強化對東協和印度的整體關係。兩年後，蔡英文則在講稿中細數新南向政策的政績。

蔡英文說，新南向政策是對外政策中很重要的一環。過去一年，台灣努力透過經貿、教育、旅遊與文化，在南亞還有東南亞扮演著更積極的角色。

蔡英文表示，這些努力逐漸看到了收穫。在今年前七個月裡，來自新南向國家的觀光客成長了百分之七十六、貿易增加了百分之十九點三九。來自這些國家的學生也成長了百分十。這些成長證明了，新南向政策真的讓台灣與其他國家更靠近了。

蔡英文說，台灣能走到今天這一步，很大的原因都要感謝來自國際社群的支持。各位友邦大使、駐台使節所代表的國家都見證了台灣民主轉型的過程。從一個需要國際援助的對象，今天的台灣已經有足夠的能力可以貢獻世界。

蔡英文指出，今天的台灣已是世界上活躍的國際社群成員之一。相信在健康、教育、人權、區域安全還有氣候變遷等議題上的努力並不會被世界忽視。台灣剛發表國家第一部檢視報告，記錄如何推動聯合國永續發展目標。

蔡英文表示，在未來幾年，台灣的國際參與將無庸質疑地遇到更多挑戰。我希望能夠得到各位貴賓的支持，讓台灣成為你們在全球社群中，一起讓世界更安全、更健康、更繁榮的夥伴。

蔡英文在致詞一開始也說了一個小故事，提到一個在餐廳洗碗的阿姨，捐助兩萬元現金給民進黨，希望民進黨可以為人民守護台灣的主權。蔡英文最後也說，這個故事也代表著台灣目前的國際處境。台灣仍然必須透過國際社會長久以來的支持，即便只是微薄的鼓勵，台灣才能夠在世界上扮演更積極的角色。

蔡英文也感謝十五個友邦在這個月的聯合國大會上為台灣仗義執言。她也說，要更努力地支持友邦的建設工作。

蔡英文說，這是我們想跟大家分享的信息。台灣已經準備好了跟大家一起合作，打造一個更民主、更安全、更繁榮的國際社群。為了更美好的未來，我希望各位能和台灣一起努力。

駐台使節團團長、尼加拉瓜大使達比亞（William M. Tapia）致詞時表示，31年前，民進黨在自由民主人權的價值上建立，這是讓台灣安全繁榮的基礎，基於共享的價值，大家互惠互助，他最後用中英文表示「long live DPP, DPP萬歲。」