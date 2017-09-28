參選總統門檻太高 施明德盼法官聲請釋憲

2017-09-28 13:49

〔記者吳政峰／台北報導〕施明德2015年擬以獨立參選人之姿參加總統大選，卻因「總統副總統選舉罷免法」設定的門檻過高，不得不退出選舉，他認為該法剝奪人民參政權利，向台北高等行政法院控告中選會違法，28日在言詞辯論庭上，他呼籲法官停止訴訟，並聲請大法官解釋，法官表示將認真評議他的請求，諭知10月12日宣判。

施明德表示，根據「總統副總統選舉罷免法」規定，他如果在沒有政黨推薦、以獨立參選人身分參與第14任總統選舉的情況下，必須要在45天內募集26萬9709份紙本連署書，每份工作處理費以100元計算，共將斥資近2700萬元。

此外，施還得繳交1500萬元參選保證金和100萬元連署保證金，換言之，光是要踏入總統參選門檻，就得先備足4300萬元，他認為這已違反普通選舉原則和平等參政權。

施指出，現在社會已是網路時代，為何中選會還規定要紙本聯署，增加擬參選人的金錢負擔，就算連署書達標，中選會有那麼多人能夠一一審核連署書的真實性嗎？

施明德痛陳「總統副總統選舉罷免法」中的保證金與連署設計是惡法，高門檻壓縮獨立參選人的空間，讓台灣只能從藍綠選擇，他站出來不是為了自己，而是為了讓下一代有更民主自由的可能性。

施的委任律師李念祖表示，雖然1998年的大法官釋字468號曾認定保證金和連署的規定不違憲，但解釋文末寫道「應隨社會變遷及政治發展之情形，適時檢討改進」，如今過了近20年，歷經兩次政黨輪替，該法卻沒任何改變。

李念祖舉例，曾有大法官重新解釋法條的例子，足證大法官解釋並非不能改變，本案涉及層面廣大，盼北高行法官能考量現實情況，裁定停止訴訟程序，聲請大法官釋憲。

中選會代表回應，過去多有連署成功參選總統副總統的例子，如1996年的林洋港、郝柏村與陳履安、王清峰兩對搭檔；2000年的宋楚瑜、張昭雄與許信良、朱惠良兩對候選人組合；2012年的宋楚瑜和林瑞雄。代表這非不可能的事情。

中選會代表說，目前僅「公職人員選舉罷免法」中的罷免可透過網路連署，「總統副總統選舉罷免法」則無此設計。