對菲開放免簽 外交部：一個月內有具體作法

2017-09-28 13:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕政府推動新南向政策，持續擴大對新南向目標國家簽證優惠。行政院昨核定我國將對菲律賓國民開放來台14天免簽證，外交部今表示，正在研擬配套措施，1個月內會有具體做法，相關討論完備後將儘速對外說明。

為便利「新南向政策」目標國家人民來台短期觀光、洽商、探親及從事文化交流等活動，我國自去年8月起針對東協10國及印度，已開放過兩波簽證優惠措施，包括試辦泰國及汶萊兩國免簽證，新增有條件式免簽與電子簽證適用國家等措施。

目前我國與菲律賓互相給予電子簽證入境待遇。今年4月，外交部原公布將於6月試辦菲律賓國民來台免簽，後又因行政作業不及而延後開辦。外交部亞太司司長陳文儀今天在例會上說明，外交部於9月中旬召開跨部會會議，邀請國安、警政、觀光、經貿和移民管理等單位會商，並作成決議，將給予菲律賓國民來台14天免簽證待遇試辦。

行政院昨已核定相關決議，陳文儀說，目前正在研擬配套措施，1個月內會有具體做法，相關討論完備後將儘速對外說明。陳文儀並說，未來將在試辦期間觀察成效，屆時再決定是否延長試辦期。至於菲律賓給我方的待遇，陳文儀強調，將持續促請菲律賓政府，基於互惠原則，儘早給予我國民免簽證待遇。

根據觀光局統計，去年菲律賓來台觀光人數約17萬2千人，較2015年增加3萬3千人，在東南亞國家中，增加幅度僅次於泰國和越南。