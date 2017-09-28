悼念李新 段宜康憶當年接受挑戰書過程

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員李新墜樓身亡，震驚社會，各界人士紛紛悼念，民進黨立委段宜康稍早也在臉書上悼念，回憶他與李新同事的過程。
段宜康在臉書上說，1994年的市議員的選舉，萬華、中正區應選8席，現任中只有一席是民進黨，民進黨卻提名6席，再加上國民黨提名7、報准1；新黨提名2，這場選戰很激烈。
段宜康說，選戰中想盡辦法造勢，也和競選總幹事周威佑跑去新黨黨部下挑戰書，要求辯論，當時出面代表接受戰書的正是新黨辦公室主任李新，那年他苦戰當選後，李新晚了一屆也進入台北市議會，「我們當了同事」。
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〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員李新墜樓身亡，震驚社會，各界人士紛紛悼念，民進黨立委段宜康稍早也在臉書上悼念，回憶他與李新同事的過程。
段宜康在臉書上說，1994年的市議員的選舉，萬華、中正區應選8席，現任中只有一席是民進黨，民進黨卻提名6席，再加上國民黨提名7、報准1；新黨提名2，這場選戰很激烈。
段宜康說，選戰中想盡辦法造勢，也和競選總幹事周威佑跑去新黨黨部下挑戰書，要求辯論，當時出面代表接受戰書的正是新黨辦公室主任李新，那年他苦戰當選後，李新晚了一屆也進入台北市議會，「我們當了同事」。