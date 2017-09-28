林智鴻批韓國瑜議會旁聽「作秀」 無助市民支持

2017-09-28 13:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國民黨高市黨部主委韓國瑜今到市議會旁聽市長陳菊施政報告，市府前新聞局主秘、鳳山區市議員參選人林智鴻批韓國瑜議會旁聽是「作秀」，無助市民支持，不要「嫌棄高雄」。

市長陳菊今到議會進行施政報告，市府前新聞局主秘、鳳山區市議員參選人林智鴻表示，陳菊市長今日報告所陳，不論是產業、觀光、基礎建設、交通、社福建設，乃至於各界關注的財務紀律問題，都提出相當穩健與亮眼的成績。

林智鴻表示，原樂見國民黨高雄市黨部主委韓國瑜前往旁聽，但從他會後發言看來，顯然仍未真正理解高雄的發展，他呼籲韓應好好反思國民黨在城市發展應有的角色，別再看到民進黨便膝反射性地「嫌棄高雄」。

林智鴻表示，過去國民黨為高雄定錨的經濟發展路線，造成南北失衡、工安與污染，20年前不見國民黨反省與補救，卻只見各種冷嘲熱諷，高雄發展是民進黨20年來在高雄的用心，由市民與市府胼手胝足打拚出來，他非常認同陳菊市長所言，高雄的發展「是一條奮力轉型的漫漫長路」，民進黨絕對禁得起檢驗，不是國民黨用口水與抹黑可以抹煞。

林智鴻並回應韓國瑜認為台灣「從來沒有真正建立健康、成熟的政黨政治」的論述，認為這樣的現象確實存在，但遺憾的是，始作俑者就是他代表的國民黨，曾大刪高雄建設57億阻擋高雄的進步，多年來重施故技，無法得到高雄市民的支持。

林智鴻認為，韓國瑜在聽完陳菊市長報告完之後，若還在擔心陳菊市長「務虛」，可見根本沒把市長精心準備的報告「聽進去」，他呼籲韓國瑜如要扭轉政黨政治的惡鬥，不是他坐鎮議會，上演「聽報告」的大秀就能解決，而是真心傾聽、了解高雄20年來的發展作為得來不易。

林智鴻呼籲韓與國民黨團若真心關懷「經濟、民生與年輕人未來」，就要像目前民進黨市長初選挑戰者一樣，端出政策，用可行作為取代口水，才不會落入自己「務虛」的指控。