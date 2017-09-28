民進黨宜蘭縣黨部原訂10月完成縣議員黨內登記 中央要求暫緩

2017-09-28 12:24

［記者簡惠茹／宜蘭報導］民進黨中央黨部發文要求宜蘭縣黨部暫緩宜蘭縣議員黨內提名作業，中央認為宜蘭縣黨部未經中央黨部核備不符合規定，而且全代會也決議應該考量縣長提名時程做出最合適的安排。宜蘭縣黨部主委林進財說，下週會召開執委會討論延期或維持原狀。

民進黨宜蘭縣黨部7月25日在第16屆第10次執行委員會議中通過宜蘭縣議員黨內提名作業時程，原定於10月16日到20日辦理候選人申請領表和登記作業，但是中央黨部發出公文要求暫緩，依據程序再行議決提名作業時程。

但是中央黨部發出公文指出，宜蘭縣議員提名名額，尚未經中央執行委員會核備，不符合「公職候選人提名條例」的規定，應先呈送中央黨部核備，再經中央執行委員會由出席委員3分之2以上投票決議通過。

民進黨在9月24日，第17屆第2次全代會中通過「民主進步黨2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，公文指出，地方基層選舉與縣市長選舉利害與共，提名當發揮相乘效應，要求宜蘭縣黨部辦理第四類公職提名相關作業應考量縣長提名時程，做出最適當的安排。

宜蘭縣黨部主委林進財說，還沒召開執委會前會先維持原案，雖然還沒向中央核備，但是第4類公職人員提名作業的權限在地方黨部，預計下週召開執委會討論要延後還是維持原時程，並再對外說明。

有質疑聲浪指出，縣長提名人選尚未協調完成，如果先讓縣議員做登記，是否會影響選舉布局？林進財對此表示，雖然縣長人選還沒有出來，可是這跟縣議員登記不一定全然有絕對關係，還是要等召開執委會討論後才有定論。