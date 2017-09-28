助蔡英文民調提升 施正鋒：賴清德是印度神油一抹見效

2017-09-28 12:24

〔記者彭琬馨／台北報導〕新台灣國策智庫今發布民調。民調顯示，行政院長賴清德上任後，有61.5%民眾對行政院長賴清德未來表現有信心，在綠營支持者中更獲得高達9成民眾支持；相較總統蔡英文僅獲得34.6%支持度，明顯高出許多。凱達格蘭基金會執行長陳致中表示，民意對賴院長有高度期待，但在內閣未大幅改組情況下，未來團隊動力能否跟上院長腳步，需要時間驗證。

新台灣國策智庫今舉行「總統、內閣與政黨表現」民調記者會，邀請趨勢民調公司總經理吳世昌、東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒及「凱達格蘭」基金會執行長陳致中等人與會分析。

61.5%民眾對賴清德未來表現有信心

結果顯示，有61.5% 民眾對行政院長賴清德未來表現有信心，20.8%民眾沒信心；對新任內閣名單感到滿意的民眾有39.7%，不滿意者為31.4%。

民調也針對總統蔡英文滿意度進行調查，結果顯示，民眾對總統蔡英文就任至今的滿意度為34.6%，不滿意度為48.7%；其中行政院長賴清德上任前後，民眾對總統蔡英文的滿意度由28.5%上升至34.6％。

東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒認為，民眾對蔡總統的滿意度普遍來說是「不滿意高於滿意」，且多為老人或小孩還有情感上的支持，「撒嬌大概還有用」；施正鋒說，對於社會青壯族群來說，蔡英文的表現「可能還是相當不滿意」，但賴清德上任後對總統蔡英文民調的影響好比「印度神油，一抹見效」。

民調也針對政黨滿意度進行調查，其中有33.6%民眾支持民進黨，23.9%支持國民黨，12.3％傾向時代力量，4.5％傾向親民黨。

施正鋒：民進黨全面執政只獲3成支持、是警訊

施正鋒指出，民進黨在全面執政下卻只獲得三成支持度這樣「有點慘」，顯示民進黨表現不怎麼樣，「是個警訊」。

新台灣國策智庫以電話訪問方式，在9月14日到15日進行調查，總共完成1,076份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。