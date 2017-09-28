頭城吉祥橋通車8個月後剪綵 吳澤成：讓民眾安心

縣政府今舉行吉祥橋通車剪綵典禮縣長吳澤成（右3）、頭城鎮長曹乾舜（右2）、議長陳文昌（左2）、議員蔡文益（左3）等人均有出席。（記者林敬倫攝）

2017-09-28 11:56

［記者林敬倫／宜蘭報導］橋齡超過80年的頭城吉祥橋改建，今年1月26日完成，但事隔8個月，縣府才於今日舉行通車剪綵典禮，頭城鎮民代表林詩穎批評，通車已經這麼久，根本沒必要剪綵，縣府根本為了剪而剪；宜蘭縣長吳澤成強調，本來縣府沒有剪綵計畫，但為了讓民眾心安，才會延到九9月補辦，這是順應民意。

吉祥橋是縣道宜3線銜接頭城鎮拔雅里、福成里主要橋樑，多年來受福德坑溪水沖刷，橋樑結構出現隱憂，6個密集橋墩常攔截漂流木阻礙水流，造成強梁通洪斷面不足，地方擔心豪雨來襲，恐導致頭城鎮大半區域淹水危機，不斷向縣府爭取改建。

改建工程於104年6月開工，今年1月26日完工，總工程經費6800多萬元，但縣政府延遲至今才舉行通車剪綵典禮，吳澤成、頭城鎮長曹乾舜、議長陳文昌及議員蔡文益等民代均有出席，不過，林詩穎卻批評，縣府要剪綵通車，1月就應該辦理了，卻拖延8個月才辦，根本已經沒有辦的必要。

林詩穎表示，許多民眾反映，為了剪採典禮，橋梁路口增加了紅綠燈，人行徒步區也增加反光導標，裝了紅綠燈卻沒劃停止線，以當地的車流量，紅綠燈的必要性也讓人質疑，而人行徒步區的凸起反光導標，讓輪椅的民眾難以通行，應該用平面反光貼條，這些問題通車前就反應過，現在才處理就算了，不但沒到位，還給人為了剪綵典禮急就章的感覺。

吳澤成坦承，剪綵需封閉道路，通車後為了交通順暢，縣府確實沒有剪綵計畫，但為了讓民眾能夠安心，順應民意，鄉親既然有人覺得需要剪綵，為了讓人心安，縣府還是舉辦剪綵典禮，至於代表針對橋梁交通貴畫提出的問題，會要求相關單位盡快改善。