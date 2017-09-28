水情吃緊 賴揆籲節約用水

2017-09-28 11:45

〔記者李欣芳／台北報導〕當前水情趨緊，行政院長賴清德今天上午表示， 因為氣候變遷降雨異常，他也要籲請國人養成節約用水的習慣，內化成為生活的一部分。水資源得來不易，用水管理特別重要，請教育部、經濟部要讓我們的孩子、全體國人對水的運用有正確的認識，節約用水從自己開始。

賴清德上午主持行政院院會時表示， 面對極端氣候，「非澇即旱」已經是尋常的事情，我們一定要時時注意和應變。

他說， 往年依時序，台灣是從11 月份起才會進入枯水期，但今年自 8 月份以來，颱風未至，各地降雨偏低。依經濟部的統計最近 2 個月（8 月迄今）， 降雨不如預期，其中北部石門水庫累積降雨 169 毫米僅為歷年同期平均 的20%。

賴揆說，南部曾文水庫累積降雨 316 毫米也只有歷年同期平均 31%，全台主要水庫蓄水量均持續下降，依 9 月 27 日資料，石門水庫有效蓄水量 1 億 2729 萬噸（蓄水率 63%），較近年平均少 6170 萬噸，曾文-烏山頭水庫有效蓄水量 3 億 9241 萬噸（蓄水率 73%）， 也較歷年平均少 9900 萬噸，水情持續趨緊。

賴清德指出， 由於降雨不如預期，請經濟部水利署及所屬各區水資源局提前啟動因應，除加強水庫清淤等各種開源節流措施外，各供水單位應即實施水庫供水總量管制、民生用水跨區節水調度，及農業用水的灌溉管理，以延長水庫供水期程。

因為氣候變遷降雨異常，賴揆也籲請國人養成節約用水的習慣，內化成為生活的一部分。水資源得來不易，用水管理特別重要，請教育部、經濟部要讓我們的孩子、全體國人對水的運用有正確的認識，節約用水從自己開始。