賴清德指示加速振興台灣養豬業發展

2017-09-28 11:40

〔記者李欣芳／台北報導〕農委會推動「養豬產業振興發展計畫（106年至109年）」，今天在行政院院會提出報告，主持院會的行政院長賴清德表示，今年豬肉價格曾在端午節及中元節前夕有過波動，目前價格雖相對穩定，仍請農委會配合國人消費需求，穩定國內供銷秩序，達成農民及消費者雙贏為基礎，加速振興我國養豬產業發展。

農委會推動這項計畫，以加速養豬產業結構調整，改善經營效率、產業形象及農民收入，促進再生能源利用及國產生鮮豬肉食品安全，進而向世界動物衛生組織申請口蹄疫非疫區，以提升我國畜產品之國際競爭力。

賴揆在聽取報告後裁示農委會及經濟部積極推動改建現代化豬舍及循環農業園區等之規劃，以提升經營效率；並加強青年及專業養豬農民培訓，發展在地特色品牌豬肉。

賴清德說， 另為確保肉品安全及穩定性，務必整合防疫與畜牧資訊體系，落實防疫計畫及溯源管理等工作。針對明年7月全面停止施打口蹄疫疫苗，請農委會會同相關機關及地方政府，加強邊境管理及做好防疫管控工作，務必達到全面停止施打疫苗目標，期能順利成為口蹄疫非疫區。

他表示，對於民眾關心養豬場造成環境問題，除做好污染防治工作外，請農委會持續推動畜牧糞尿沼氣發電再利用措施，透過民間業者及政府部門共同努力，發展循環農業，減少污染處理成本，同時改變社會觀感。