賴清德主張台獨 謝龍介提醒小心「呷緊撞破碗」

謝龍介說，賴清德已離開「府城」進「京城」，縱使他再叮嚀一萬次效果也有限，兩岸議題不可能有險中求勝的空間，兩岸政策也不是文字遊戲。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-09-28 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德日前在立法院總質詢時表示，「我是一個主張台灣獨立的政治工作者」，引起外界關注，台南市議員「戰友」謝龍介也在臉書上解讀賴清德「葫蘆裡賣什麼藥」。

謝龍介表示，對於賴清德的言論並不意外，賴的救援讓總統蔡英文的民調竄升，「面對兩年之約，賴清德果然精心策劃有備而來，好好撐著，龍介也不會讓你失望的！」

不過，謝龍介也憂心，賴清德把缺點和不懂的地方暴露出來，「先前在台南市議會，多次針對賴清德的主張台獨與親中愛台說提出質疑，詢問主張獨立的賴清德，台灣要如何獨立？我倆還曾一度於報告台爭論不休，留下經典的回憶」。

謝龍介說，賴清德已離開「府城」進「京城」，縱使他再叮嚀一萬次效果也有限，兩岸議題不可能有險中求勝的空間，兩岸政策也不是文字遊戲，更不是在文字上調整的問題，這涉及到中央政府的立場、路線和政策的調整；他也向賴喊話，若心存僥倖、把玩「文字遊戲」的水準運用到國會殿堂上，小心「呷緊撞破碗」未傷人先傷己，把中華民國、台灣推到戰火的邊緣，這不是行政院長該做的事！