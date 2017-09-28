出席師鐸獎頒獎 蔡英文：把學習自主權還給老師

2017-09-28 11:35

〔記者林曉雲／台北報導〕今天是教師節，教育部正在陽明山中山樓進行師鐸獎頒獎典禮。總統蔡英文親自出席頒獎，她致詞時表示，因為有這麼多第一線老師在奮戰，她對台灣充滿信心，也會和老師們一起努力，教育不是複製，教育是啟發，只有老師貼近社會脈動，孩子才能更有能力面對未來的挑戰，因此要把學習自主權還給老師，「教師增能不再是低頭滑手機的場合、不再是改作業的時間」，而兼任行政的老師是教改的最前線，教育部會更落實行政減量，增加老師接任行政工作的誘因。

蔡英文致詞時先向全國教師說一聲謝謝，並祝大家教師節快樂。她提及最近有一部電影「老師你會不會回來？」電影裡有句話是：「只要多付出一點，那怕只改變一個學生也值得。」她相信老師們即憑此信念不斷努力到現在，她並舉師鐸獎得主花蓮縣私立海星高中教師梁文祥、國立草屯商工教師鄭玄倫和教育奉獻獎得主新竹市光華國中教師詹增雄為例。

他們或正在翻轉偏鄉教育，或正在幫孩子建立自信、做自己的主人，而詹增雄長達43年教職，退而不休，仍繼續傳遞對鄉土的熱愛，而最讓蔡英文感動的是，詹增雄最感謝的人是新竹中學校長辛志平。「一代栽培一代，一代影響一代，成為更好的人」正是教育的真諦。

蔡英文表示，她數週前和教育人士茶敘，席間有人說：「公立學校是國家代表隊，沒有辦好是國家的恥辱。」她會把這句話放在心裡，因此她會推動教育改革，讓老師有更大的自主教學空間，帶孩子走向更好的世界，不要讓老師受困於繁瑣的行政作業。

蔡英文強調，這不是宣示，是行動，教育部正在大力推動行政減量，今年年底之前會完成簡化，同樣的報表不要重複，也增加老師接任行政工作誘因，有更合理節數及更制度化作為，對兼任行政工作的老師，她要予以肯定「辛苦了！」這些老師正是教改的最前線，共同來翻轉教育。

蔡英文也表示，政府要推動第二項教改行動是建立教師專業發展自主性，預計107年上路，依在地特色，自主規劃專業的教師增能行動，全國各地將會產生不同的教師專業社群，互相打氣、一起成長，「教師增能不再是低頭滑手機的場合、不再是改作業的時間」，要把學習自主權還給老師，讓老師保持與時俱進，教育不是複製、是啟發，只有老師貼近社會脈動，孩子才有能力面對挑戰，政府推動這些微小的改變，台灣教育就會不一樣，看到有這麼多第一線老師在奮戰，讓她對台灣充滿信心，她也會和教師一起努力。