台南市里鄰大瘦身減少103里 節流2億元

2017-09-28 11:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市里鄰整編案，歷經逾半年、上千次的說明、溝通，全市現行752里將整編為649里，（其中增加10里、減少113里）；現行14730鄰整編為9660鄰，民政局今日公布規劃案，強調整編後除能合理分配基層資源、均衡基層人員服務能量，預估節省市庫每年約近2億元， 未來更可將經費適當運用於促進地方發展。

民政局長陳宗彥表示，這次里鄰整編實施期程，預計分階段於107年1至4月配合戶政系統實施，屆時民政局、戶政事務所及區公所會協助民眾完成戶籍變更，這次里鄰整編民眾身分證不會重新換發（如同臺南縣市合併時亦未全面換發身分證），會直接在身分證上註記，不重複浪費公帑；另外民政局將行文相關機關（如郵局、 國稅局、監理站等）統一變動里鄰資料，不會影響民眾權益。

民政局表示，為使基層服務無縫接軌，第3屆里長選舉即可適用新里鄰區域，第2屆里鄰長於原有里鄰編組區域服務至明107年12月24日止。同時，因里鄰整編可能改變選舉投開票所配置，提醒民眾明年選舉時，務必詳閱並攜帶投票通知單，儘量提早到達所記載投開票所。

陳宗彥表示，南市在前市長賴清德任內全力完成基礎建設及行政革新，城市快速發展，基層組織功能必須更強 化，由於現行里鄰（大的太大、小的太少），必要結構性組織變革，提升服務品質及行政效能，讓臺南里鄰向前走，因地制宜、長治久安，擴大地方能量，以因應新的公共服務需求。

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