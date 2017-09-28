無話可談？傳葉俊榮遞橄欖枝破冰 柯P冷回...

2017-09-28 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕台北市孔廟今晨舉行祭孔大典，額外引人關注的，便是台北市長柯文哲與內政部長葉俊榮同台互動，但柯P似乎仍對葉相當不滿，一口回絕對方的拜會請求。

今日的祭孔大典是柯文哲上任3年來首度出席，擔任「正獻官」，葉俊榮則代表總統蔡英文到場上香，由於先前兩人因撤換北市警局長一事鬧僵，讓兩人互動成為關注焦點。

根據《聯合報》報導，兩人除了在台上零互動外，柯P在私下談話時也不給葉俊榮面子，傳出葉俊榮希望找個時間拜訪柯文哲，柯P卻認為雙方沒什麼好談的，當面回絕。