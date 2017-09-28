質疑賴清德台獨說 林濁水一句話嗆爆江宜樺

對於行政院長賴清德的台獨說，民進黨前立委林濁水大讚「誠實好策略」，並反嗆前行政院長江宜樺，「為什麼下台後才突然要賴清德珍惜（中華民國）？」（資料照，記者鄭鴻達攝）

2017-09-28 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德26日於立法院備詢時，一席台獨論引發前行政院長江宜樺質疑，台灣哪年完成獨立，並要賴好好治理國家。不過，賴的說法獲得民進黨前立委林濁水肯定，盛讚「誠實好策略」。林也反問，江為何卸下院長一職後，「才突然要賴清德珍惜（中華民國）？」

林濁水今晨於臉書撰文指出，江宜樺提到，前總統陳水扁曾坦承，「台灣獨立做不到」，現在賴清德卻突然說早已完成，江要賴「珍惜中華民國」，別再玩「文字遊戲」。林濁水質疑，江「為什麼下台後才突然要賴清德珍惜？」

林濁水解釋，「聯合國早判決中華民國政府已經被中華人民共和國政府繼承了」，除20個迷你國，世界各國已禁「冒名頂替」且「嚴格取締」；林濁水不解，江當院長時，「完全逆來順受，死也不肯吭聲」，還「沾沾自喜，自吹自擂，說是外交休兵」，這又叫作「珍惜中華民國」了嗎？

賴清德26日於立法院備詢時，一席台獨論引發熱議。前行政院長江宜樺質疑，台灣哪年完成獨立的？要賴「珍惜中華民國」，別玩文字遊戲。（資料照，記者廖振輝攝）