王岐山去留未定 中共中紀檢系統人事大撤換

中共中紀委書記王岐山。（路透資料照）

2017-09-28 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕中共十九大開會在即，中共中央紀律檢查委員會書記王岐山是否留任受到多方關注，疑雲重重，不過，頭子未定，底下卻密集搬風，據統計，光是本月有7名紀檢高官被撤換，今年以來，更有高達32位紀檢系統高官遭撤換。

綜合媒體報導，再過半個多月，中共將召開十九大，確定未來5年領導班子，在中共總書記習近平為核心的領導班子重組中，被視為頭號劊子手的王岐山，面臨「七上八下」慣例，而使整個人事案受到關注。

即使王岐山去留未定，卻爆發紀檢系統人馬大調動，最新的是，中國國家質量監督檢驗檢疫總局副局長吳清海轉任中央紀委駐農業部紀檢組長、國家海洋局副局長房建孟出任中央紀委駐中華全國總工會機關紀檢組長。

在本月還有5名紀檢高官履新，包括中共中紀委第十一紀檢監察室主任王興寧空降為中紀委駐最高檢紀檢組組長，財政部條法司司長艾俊濤調任中紀委駐安監總局紀檢組組長，中紀委駐安監總局紀檢組前組長趙惠令調任駐財政部紀檢組組長，中共中央外辦海洋權益局前局長鄧中華調任中紀委駐中共社科院紀檢組組長，西藏自治區黨委常委、黨委祕書長房靈敏調任廣西自治區常委、自治區紀委書記。

經統計，今年以來，中紀委紀檢高官至少已有32名被撤換，除上述7人外，廣達13省市紀委書記遭到撤換，包括北京、重慶、廣東、河北、江蘇、雲南、湖北、新疆、青海、陝西、吉林、遼寧、貴州；另有至少12名中共中央派駐機構紀檢組長履新，包括中辦的舒國增、中宣部的賈育林、教育部的吳道槐、民政部的龔堂華、國土資源部的馮志禮、環保部的吳海英、商務部的李仰哲、衛計委的馬奔、海關總署的許羅德、國家體育總局的李建明、國務院港澳事務辦公室的潘盛洲、中科院的孫也剛。