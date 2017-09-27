金門博弈公投聲請停止執行案遭駁回 正反兩方「繼續往前走」

2017-09-27 23:17

〔記者吳正庭／金門報導〕針對金門博弈公投被聲請停止執行案今天遭台北高等行政法院駁回，金門正、反兩方表示，會依原計畫往前走，反方更對判決感到「荒謬」；金門縣政府指出，所有程序均依法行政，且經行政院核定；另外，只要民意有需要，會續辦相關說明會。

金門博弈公投正方代表之一縣議員周子傑表示，一般稱正方為「促賭方」的說法太沈重，難得中央有此政策，是金門人走出宿命的機會；他說，如果停滯叫做進步，為什麼還要有改變。

周子傑說，相較於反方多打團體戰，正方成員幾乎僅憑個人對金門未來的理想發聲，相信不會受法院對該案判決影響，仍願繼續燃燒自己。

金門反賭場連線發言人洪篤欽說，博弈公投主文夾帶太多如「為振興地方經濟」、「開創金門前途」誘導式、先入為主的價值判斷敘述；且公投主文送進12位民代及5位專家學者組成的公投審議委員會，在沒有經過公投主文適法性充分討論下逕付通過，這都是聲請停止執行案的楊姓縣民想凸顯的兩個問題，竟遭台北高等行政法院以「原則上須其主觀權利受到公權力侵害」予以駁回，令人感到「荒謬」。

洪篤欽說，反賭方除對該判決表示遺憾，強調一切推動反賭公投事務不受影響，繼續朝10月28日反賭場勝選努力。

此外，金門縣政府因應博弈公投舉行，分別在金門、台灣北、中、南舉辦10場博弈公投說明會，最後1場今天在新北市落幕；縣府民政處長陳永明表示，若有縣民反映增辦說明會，縣府會慎重考慮。

陳永明說，台北高等行政法院對該聲請停止執行案作出判決，縣府表示肯定。離島建設條例既賦予離島居民辦理博弈公投的權益，縣府自當予以尊重，全案一開始即依選罷法、公投法辦理，並送行政院核定。