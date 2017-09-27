力推新南向 蔡英文盼政院：讓政策可懂、可參與討論

2017-09-27 22:00

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中常會今天邀請行政院政務委員鄧振中報告新南向旗艦計畫與潛力領域，民進黨發言人王閔生轉述，總統兼任民進黨主席蔡英文說，希望行政院把新南向政策轉換成可懂的、可參與討論的呈現方式。

王閔生會後轉述鄧振中的新南向報告，包括五大旗艦計劃、三大潛力領域。

五大旗艦計畫包括「區域農業發展」，協助新南向國家農業技術，不是雇用農民，而是協助各國去改善農業經營，促進我國技術和設備外銷，各國都很歡迎；「醫療衛生合作和產業鏈發展」，台灣醫療衛生發達，希望能夠與新南向國家，共同建立亞洲區域聯合防治網絡；「產業人才發展」，培養彼此技職、產業人才，讓就學人數逐年成長20％；「新南向論壇與青年交流平台」，辦國際研討活動；「產業創新合作」，營造亞太產業供應鏈、推動亞洲．矽谷、發展智慧機械、推動綠能科技。

三大潛力領域則包括跨境電商、發展觀光、促進公共工程，爭取相當金額的海外公共工程商機。鄧振中特別說，為了爭取新南向公共工程標案，行政院今年特別編列預算，補貼承辦銀行在融資的利息差額。

據轉述，蔡英文指出，新南向政策可不可以成功，在於整體、民間是否有一起做，而真正的經驗、機會是在民間，所以，溝通跟說明非常重要。不僅是大型企業、中小型的企業、一般民間各式各樣的組織，都要尋求一個更全面的溝通跟對話。

蔡英文說，政府機關之間的溝通協調很重要，很多的問題都是以前沒有發生過的，在新政策的驅使下，會有很多不同面向的問題，會發現既有體制是不足以支應，希望行政院對這些能夠快速調整及反應，讓這個政策可以更清楚的讓人民感受到是一個有效的政策。

蔡英文說，一定要跟民間有強力的結合，此外也要能夠快速的反應，讓政府機制跟人員的心態能夠做快速的調整，這是新南向政策最重要的成敗所在。鼓勵立委們能夠幫忙溝通，有問題能夠隨時反映。

談到新南向政策，在場中常委都熱烈舉手發言，民進黨中常委、陽信銀行前董事長陳勝宏說，目前國內廠商投資國內、國外台商投資國外都有信保基金可申請，不過台商若投資國外就沒有，希望可以修改這部分的法令。