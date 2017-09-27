在日台僑團體：雙十節和台灣無關 也非台灣史

2017-09-27 20:41

〔駐日特派員張茂森／東京27日報導〕「全日本台灣連合會」等19個在日台僑團體今天聯合發表聲明指出，10月10日雙十節是紀念1911年10月10日武昌起義中，勇敢的中國人推翻滿清、建立了自己的新國家的光輝日子，「這種偉大的行動值得台灣人學習」，但是，「與台灣完全無關」，同時「也不是台灣歷史的一部分」。

聲明指出，1945年中華民國國府軍隊佔領台灣，以筆舌難盡的恐怖政治進入台灣的歷史，之後無數的先賢前仆後繼犧牲流血反抗獨裁，經歷半世紀的鬥爭終於成就了本土派政黨民進黨打倒國民黨取得「中華民國」的政權，掌握國會，民進黨的成功的背景塗滿了先賢的血，政權是堆積在無數先賢的屍骨上。

慶祝「中華民國」國慶日好似理所當然，但這種取得「中華民國」政權馬上視「中華民國」如同恩主的作法「與先賢追求的目的背道而馳」，也「是對先賢的侮辱，出賣先賢不可原諒的心態。

這些團體呼籲，本土派的當權者和支持者在「雙十節」之前，能思考「中華民國」國慶日對台灣人民的意義。這個是台灣人民的痛苦而不是台灣人民應該祝賀的日子。

在這項聲明文上簽署的有：全日本台灣連合會、在日台灣同鄉會、池袋台灣教會、怡友會、九州台日文化交流會、在日台灣婦女會、新世代台日交流會、台灣研究論壇、台灣獨立建國連盟、栃木台灣總會、日台商務促進會、日本基督教團東京台灣教會、日本台醫人協會、日本台灣醫師連會、日本台灣語言文化協會、美麗島交流會、山梨台灣人分會、台灣聯合國協進會、基進之友日本關東分部等十九個在日台僑團體。

「全台連」會長趙中正對此表示，海外台灣人目前最迫切的等待是「獨立公投」早日實現。

在日台灣同鄉會會長王紹英強調，大部分海外台灣人對蔡英文的唯一期待是，早日能讓台灣人慶祝「台灣國慶節」，不要每年慶祝「和台灣人無關的雙十節」。