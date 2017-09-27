改總統制？修憲案跨過連署門檻 府：尊重

2017-09-27 19:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨立委蘇巧慧提出修憲案，主張改為總統制，共有41名立委連署，超過成案連署數。總統府發言人林鶴明表示，修憲的發動機關在國會，我們尊重立委所提出的修憲提案與相關討論。

身兼民進黨主席的蔡英文總統，日前於民進黨全代會提出啟動修憲工程，交民進黨智庫負責研擬討論。

而中華民國憲法增修條文規定，憲法之修改，須經立法院立委1/4提議，3/4出席，及出席委員3/4決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。