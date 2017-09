我首辦海洋使徒世界大會 教廷部長主教訪台主持

2017-09-27 19:18

〔記者呂伊萱/台北報導〕我與教廷建交75年,教廷「促進整體人類發展部」部長涂克森樞機主教(Peter Card. Turkson)今應邀來訪,將主持「第24屆海洋使徒世界大會」(XXIV World Congress of the Apostleship of the Sea)。外交部今表示,涂克森樞機主教專程來台主持,顯見我與教廷邦誼友好,交流合作密切。

教廷「第24屆海洋使徒世界大會」將於10月1日至7日於高雄召開,為該會議首次在台舉行,估計將有250餘名來自世界50個國家的神職人員、專家學者與會,包括緬甸薄茂恩樞機主教(Charles Card. Maung Bo)及教廷宗座科學院院長桑齊斯主教(Bishop Marcelo Sánchez Sorondo)、教廷「促進整體人類發展部」副秘書長(Mons. Tejado Muñoz Segundo)等高階神職人員。今年適逢我國與教廷建交75年,涂克森樞機主教應邀來台主持該會議,外交部表示,此顯見我與教廷邦誼友好,交流合作密切。

教廷「促進整體人類發展部」(Dicastery for Promoting Integral Human Development)是教廷整併原「一心委員會」、「正義及和平委員會」、「移徙人士牧靈委員會」及「醫療牧靈委員會」等4委員會於今年1月成立,涂克森樞機主教是教宗方濟各任命的首任部長。涂克森部長訪台期間將晉見總統,並與薄茂恩樞機主教及桑齊斯院長接受陳副總統晚宴及外交部長李大維午宴,一行3人另將出席天主教輔仁大學附設醫院竣工典禮,涂克森部長將接受輔大頒贈哲學名譽博士學位,及赴花蓮拜會證嚴法師並參訪慈濟志業設施。

外交部今發布新聞稿說明,我與教廷各項交流及互動密切,高層互訪頻繁,近期多位教廷樞機主教、總主教訪台,包括教育部長韋薩迪(Giuseppe Card. Versaldi)樞機主教、耶路撒冷聖墓騎士團總團長歐布萊恩(Edwin Card. O’Brien)樞機主教、世界主教會議秘書長巴迪謝里(Lorenzo Card. Baldisseri)樞機主教等。

外交部強調,教廷是我國極為重要的邦交國,雙方共享普世價值,未來將持續強化雙邊高層互訪及宗教交流合作關係,以實際行動響應教宗對世界和平的呼籲,以及協助天主教會在世界各地的福傳與牧靈工作。