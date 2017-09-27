解任還被控「公私不分」 前榮眷基金會董事長：惡意栽贓

2017-09-27 18:59

〔記者涂鉅旻／台北報導〕退輔會成立的「榮民榮眷基金會」董事長之爭尚未落幕，基金會今天再度召開董事會，將原董事長陳俊生解任，改由退輔會主委李文忠接任，退輔會新聞稿還指控陳俊生「公私不分」，要求各地榮服處協助陸軍專科學校校友會設立分會。對此，陳俊生稍早受訪時駁斥，他的確曾在拜會彰化、南投等榮服處時，請其傳達校友會成立訊息，但絕非要求榮服處協助成立分會，這是惡意栽贓！

退輔會新聞稿指出，榮民榮眷基金會董事長不宜由民選董事擔任，應由公派董事擔任，並指控陳俊生身為陸軍專科學校校友會理事長，要求各地榮服處協助校友會在各縣市設立分會，「擴張個人社團，行徑已有可議」。

不過，陳俊生受訪反駁說，陸軍專校校友會全台已有10個縣市的分會，且9成以上具有榮民資格，他在拜會彰化、南投等榮服處時，曾將校友會分會成立訊息，傳達給校友了解，並非藉由榮服處成立校友會，「這個說法是惡意栽贓。」

另外，對於榮眷基金會不宜由「民選董事」擔任董事長，陳俊生回應，基金會成立宗旨為，讓單身、找不到繼承人的榮民，往生後的財產原應繳回國庫，為照顧退伍官兵與家屬才成立基金會，讓金錢運用於榮民與榮眷服務。而他也是榮民，擔任董事長「是再適合不過的」。

陳俊生也說，他擔任董事長，是經由正當程序票選產生，榮民榮眷基金會董事長，由董事不記名票選，都是自由意願的展現，按照李文忠說法，應由政府指派董事擔任董事長，若不投給官方董事，就叫做「跑票」的話，未來不如退輔會或官方直接指派董事長。至於未來因應方式，陳說，他尚需請教一些法界人士，再做決定。