賴揆務實台獨說 徐國勇反擊藍營大老的批評

2017-09-27 17:33

［記者洪美秀／新竹報導］針對行政院長賴清德發表務實台獨論，引發藍營大老批評。行政院發言人徐國勇今天在新竹市受訪時，針對江宜樺、郝龍斌的說法，他強調中華民國不是一個殼，有外觀，也有實質，就是一個國家，是一個主權獨立的國家，名稱叫中華民國，是一個國家不是一個殼，若我們是一個獨立國家，名稱叫中華民國，那他還要反對、批評，難道你們不喜歡中華民國，難道他們兩個要消滅中華民國嗎？不是吧！

他說，院長賴清德說得很清楚，我們是一個主權獨立的國家，現在名稱叫中華民國。連戰前副總統、前主席也說過中華民國是一個主權獨立的國家，哪裡錯了，沒有錯，所以他們的批評立足點何在？我希望台灣2300萬人是坐在這條船上，要一起向前走，我們是一個國家是無庸置疑的，也沒有錯誤。

他提到，現在要看台灣在國際現實的狀態，希望國際社會正視台灣在國際社會存在的事實，他批評江宜樺曾當過國家的行政院長，做的是我們國家的行政院長，別說中華民國只是個殼，也不只是個殼，而是實質有生命、國際上的個體。

而府院對於兩岸關係是否同調？徐國勇表示，是一致的，我們是主權獨立的國家，名稱是中華民國，總統是這樣的態度，而且她也是選中華民國的總統。

賴清德說法是否是新論述，徐國勇說，不是新論述，連戰以前也說過中華民國是主權獨立的國家，難道國民黨不認為中華民國不是主權獨立的國家嗎？若國民黨的任何人，認為我們不是主權獨立的國家，就請他說出來。