陳家欽發布上任首波人事 保二總隊長蔡蒼柏升任主秘

2017-09-27 16:52

〔記者黃敦硯／台北報導〕警政署今天下午發布警察人事令，懸缺數日的警政署主任秘書一職，由原保二總隊長蔡蒼柏升任，而這也是新任警政署長陳家欽上任後，所發布的第一道人事令。

警政署人事室表示，蔡蒼柏是警大45期畢業，曾任刑事局偵七隊隊長、台北市文山一分局長、新北市中和分局長、金門縣警局長、新北市警局主秘、副局長等重要職務。

警界分析，蔡蒼柏具有刑事專業，也曾從事行政、保安與交通等警察工作，從警經歷完整，尤其是陳家欽的同期同學，兩人默契佳，是適合人選。