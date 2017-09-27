台南里鄰整併 藍議員爆有市長參選人介入

議員請列席的各區區長有受合併影響者站起來，結果多數區長均站起來。（記者蔡文居攝）

2017-09-27 16:33

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行民政局業務報告及質詢，由於民政局原規劃全市752里預計將大減100多個里，鄰數則約減少一半，引起藍綠議員熱烈討論。國民黨議員蔡育輝爆料說，有市長參選人及政黨介入，導致整併大縮水，有的區原本要併一半，結果只剩一里整併，根本是虎頭蛇尾。

陳宗彥則強調，市府會聽取各方的意見，但沒有介入的問題，強調里鄰人口數落差很大，一定要整編，「這是做歹人的工作，沒人願這樣做。」

蔡育輝今天質詢，請列席的各區區長有受合併影響者站起來，結果多數區長均站起來。他質疑里鄰整併標準何在？有的區本來說要減少一半的里，結果最後只減少一個里，這完全是配合樁腳的政治操作，為什麼不等中央行政區域劃分法通過再來施行？

市議員李退之則表示，里幹事可以服務3里，里長為何不行，合併後里名不該消滅，舉例可以「中山中正大同」三里聯合活動中心來命名，這樣可避免阻力；而未來行政區整併，各地名有其歷史典故及情感，可比照辦理，3區只派一區長，但合署辦公，也可精減人事。議員林志展也建議，精減人事百姓會支持，但建議地名像姓氏一樣，不要改。

市議員洪玉鳳也針對這議題詢問在場的區長，合併10個里以上的區長請站起來，中西區、北區和鹽水區的區長都站了起來。她說，這次鄰里合併影響最大的就是中西區。她批評里鄰合併是何等重大的事，結果市長施政報告只用35個字帶過，民政局更用民政講習蒙混，明年選舉就要上路，戶口名簿要怎改、門牌要如何調整，身分證更是要如何改？

洪玉鳳說，市府不跟基層里長和議員溝通，卻要議員背書，這不是把刀丟給議會嗎？要害議員嗎？她建議大會針對鄰里合併案要求民政局到議會做專案報告。經主席、市議員邱莉莉裁示，10月16日下恢復大會，由議員提議變更議程，再於17或18日進行里鄰整併專案報告。

陳宗彥則表示，這是整編非整併，而且會有配套，不會造成民眾的困擾，配合未來行政區劃法，里鄰整編後將暫時不更換身分證、門牌等文件。如有民眾遺失要換證時才會更換，一切會等行政區劃確定後，才統一辦理。