花博預算違反程序正義？ 中市府：實屬誤解

2017-09-27 16:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府成功向中央再爭取13億元花博補助款，市議會藍營議員今日表示，市長林佳龍回應該補助款已匡列並「核定」，卻遭農委會打臉「僅同意辦理還沒核定」，市府罔顧預算程序正義；市府強調，行政院5月已行文同意補助並已核定。

藍營議員日前質疑，中央同意13億花博補助款卻尚未核定，批評市府預算編列不實，修正計畫也未送中央審議；市府則反駁說，馬政府原本只補助30億，少了13億，經市府爭取後，中央5月同意再補助13億，並已核定匡列。

藍營議員今日再輪番發言指出，經再次向農委會確認，「修正推動計畫」根本沒有送，沒有計畫，農委會就無從審議，行政院又如何「核定」預算？事實上，計畫沒有送審，程序沒有完備，經費就還沒核定。

藍營又說，市府罔顧預算程序正義，貿然將有瑕疵的預算送來議會審議，還亂扣議員擋建設的帽子，只有政治操作，沒有民主法治觀念，執政蠻橫傲慢，非常不合理，市府應多加檢討。

市府副秘書長郭坤明說明，部分議員認為修正計畫尚未修改完即是未核定經費，實屬誤解。因為市府並非提出「新計畫」予行政院審查補助，而是配合中央提高花博補助經費，修正「已經核定」的計畫書，絕無經費未核定的問題。

他強調，行政院今年5月份已正式行文市府，針對原有的花博計畫，同意增加13億元補助並已核定，相關額度也已匡列，市府並配合增加經費提出修正計畫，修正版花博推動計畫將儘速送中央審議。