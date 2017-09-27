吳敦義將出席國慶典禮 但懷疑民進黨政府只是應付

2017-09-27 16:00

〔記者施曉光／台北報導〕行政院長賴清德昨日在立法院答詢時表態支持台獨，在今日國民黨中常會上引起討論，國民黨主席吳敦義在回應時指出，他已經收到今年總統府的雙十國慶典禮邀請函，基於國民黨是締造中華民國的政黨，他個人也是卸任副總統，因此10月10日當天他將出席國慶典禮。

不過，吳敦義也提及，懷疑民進黨政府舉辦府前國慶典禮，是否只是應付而已，特別是賴清德的支持台獨談話令人擔心，他並當場要求全黨民代當天下午要動員支持者參與一場由民間團體在國父紀念館舉行的愛國旗活動，以展現國民黨才是真正愛護國旗與中華民國的政黨，而不是走民進黨那種的錯誤路線。

據轉述，多位國民黨中常委發言認為，賴清德的言論是朝向台獨，加上最近民進黨又拋出修憲議題，令人擔憂民進黨修憲是否是為了落實法理台獨。

此外，由於有中常委關切最近中部地區霧霾嚴重，吳敦義也裁示由國民黨智庫、立法院黨團以及中部地區民代共同成立一個專案小組，並要求曾經擔任環保署長的副主席郝龍斌加入。

國民黨文傳會主委李明賢指出，國民黨週五會先行為此召開記者會，立法院黨團總召林德福在中常會上表示，黨團會先要求政府限期改善霧霾問題，如果無法改善，將不排除發動群眾包圍中部的火力發電廠。