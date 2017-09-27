台中花博追加減預算過關 議會組專案小組監督

2017-09-27 15:51

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中世界花博覽會特別預算第一次追加減案，藍營議員今天仍揚言「資料要不到，無法審」，綠營議員要求放手讓市府執行，市府也解釋資料25日均已提供；最後，追加減預算案完成三讀，議會將組成專案小組持續監督。

藍營議員表示，花博預算資本門追減5.4億元，經常門追加5.4億元，理應提供具體項目與金額，這2個月一再調閱相關資料，但市府卻沒誠意詳細說明，僅屢次在不同場合承諾要提供資料，又一再自毀承諾。

議員們又說，花博並非機密預算，有關資料尚未提供，既無詳細計畫說明，也無基本管考資料可供參考，無法理解市府究竟在閃躲什麼，議會對此當然沒有背書的必要，更不知如何讓預算通過，要求市府再提資料。

議長林士昌緩頰表示，市府資料已送給議員。

綠營議員謝明源、李天生、何敏誠、邱素貞等人則說，花博預算資料早就放在議員桌上，數據也都寫得相當詳盡，考量營運管理各面向的細部工作需求，議會應支持市府調整經費科目因應，讓花博預算通過，放手讓市府執行。

市府表示，議會開議前，25日已將資料送達議會，不僅呈現各項預定工作計畫，相關預定工作內容與暫估經費細目也完整呈現，詳細說明此次計畫的調整項目，包括「館內布展及營運」與「整體營運管理」項目，此次並未增加預算，僅是科目調整。

經討論後，議會決議通過台中花博特別預算第一次追加減預算案，歲出資本門淨追減5億4千餘萬元，歲出經常門淨追加5億4千餘萬元，本次追加減後，總額為86億7500萬元不變；議會則組成專案小組持續追查，藍營議員強調，務必讓市府拿出具體的資料供有效監督。