榮眷基金會官董逆襲 董事長陳俊生被拔

2017-09-27 15:40

〔記者涂鉅旻／台北報導〕由退輔會成立的「榮民榮眷基金會」董事長之爭，今日又有新進展，該基金會7月26日補選董事長，部份官方董事「跑票」，意外使榮民代表陳俊生當選，一改過去由退輔會副主委繼任的慣例，引發一連串紛爭。不過，該基金會今日再度召開董事會，決定撤換陳俊生，改由退輔會副主委李文忠擔任此職。

「榮民榮眷基金會」董事長紛爭始於7月26日的董事會，該董事會共有14席董事，官方代表8席、學者1席、榮民代表5席，照慣例，董事長皆由官方代表擔任，且多由退輔會副主委擔綱此職。豈料，該日有官方董事「跑票」，意外使陳俊生當選，進而引發一連串紛爭，甚至傳出退輔會主委李翔宙也曾試圖「勸退」陳，但退輔會否認此傳聞。

不過，該基金會今日再度舉辦董事會時，官方董事「突襲」提出動議，將陳俊生撤換，陳俊生在內的5席榮民代表退席抗議，官方董事繼續開會，決定改由李文忠擔任此職。

李文忠稍早召開記者會表示，將陳俊生撤換原因有二，第一，該基金會依照「兩岸人民關係條例」規範，原在台亡故現役軍人、無人繼承的退除役官兵遺產等須繳國庫，但為照顧榮民與榮眷，因而捐贈至該基金會，基金性質屬政府捐助，須受立院審議和監督，因此，該基金會董事長不宜由民間董事擔任。

李文忠也指，陳俊生還仗持董事長一職，要求各地榮民服務處陪同訪視，提供行政資源，且陳身兼陸軍專科學校校友會理事長，要求各地榮服務協助校友會設置各縣市分會，擴張個人組織社團，行為可議。