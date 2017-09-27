賴清德台獨說 吳、郝開砲、謝龍介喊擔心

台南市議會謝龍介受訪表達對行政院長賴清德的擔心。（記者黃建豪攝）

2017-09-27 14:48

〔記者黃建豪／台北報導〕行政院長賴清德昨於立法院總質詢時，說出一句「我是一個主張台灣獨立的政治工作者」 ，觸動最大在野黨的國民黨神經。在今天下午法務部行政執行署查封國民黨松山、信義黨部前，國民黨召開會議，主席吳敦義特別聲明「國民黨始終堅決反對任何形式的台獨」，要求總統蔡英文說明清楚。賴清德好友台南市議員謝龍介也現身稱「真的很擔心」，呼籲賴清德不要「呷緊撞破碗」、「把中華民國、台灣推到戰火的邊緣」。

吳敦義聲明稱，國民黨一向克忠中華民國憲法，在九二共識、一中各表基礎上，推動兩岸交流，以確保台海和平發展，且始終堅決反對任何形式的台獨，始於堅定立場、從未動搖，對於賴清德昨稱「台灣是主權獨立國家」，總統府發言人對外回應卻說「 中華民國是主權獨立國家」，這府院立場前後不一，明顯矛盾。

吳敦義因此呼籲，蔡英文務必對外清楚說明，什麼是她所謂的「一致性、可持續、可預測性的兩岸關係」，此外，蔡英文曾強調政府會致力於維持兩岸現況，並希望兩岸能一起找出互動新模式，這所謂的兩岸互動新模式是否包括台灣獨立。

國民黨副主席郝龍斌會前受訪也說，國民黨是堅決反對台獨，也不容許任何假借中國民國，借殼上市的任何台獨，所以賴清德用文字包裝台獨思想，一方面是討好台獨，一方向又欺騙認同中華民國的大部分民眾，這種欺騙行為是投機政客的行為，對兩岸發展、國家安定穩定沒有幫助。

另一位受訪的謝龍介則隔空向賴清德喊話，「你現在是行政院長，應該要謹言慎行，不該把中華民國、台灣推到戰火的邊緣，這不是行政院長該做的，這是我們非常擔心，今天看到他說的話，我作為好朋友真的很擔心。」