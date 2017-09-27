不爽掃黑！董念台不只肉搜 還揚言控告警政署長

再生受刑人中心社長董念台（圖中）不只要肉搜警政署長陳家欽，還揚言要控告陳家欽。（資料照，記者王捷攝）

2017-09-27 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕由於發生台大濺血事件，警方察覺疑似有黑道幫派假借人民團體的名義，動員幫眾參加陳抗活動來滋擾合法集會，就在25、26日連續兩天大規模掃黑行動。再生受刑人中心社長董念台揚言要肉搜警政署長陳家欽，還邀請民眾肉搜陳家欽的住宅地址、手機號碼、家人住所和手機。但董念台不只要肉搜，還要控告陳家欽。

黑幫疑似假借人民團體名義滋事，台北市警局長陳嘉昌宣示將實施「三打策略」，針對轄內竹聯幫等黑幫據點及經營、圍事場所，嚴厲執行立即逮捕、重點打擊、連坐檢肅斷絕金援三措施，以打擊不法、消滅黑幫氣焰。

董念台表示，不管是統促黨打台獨，還是台獨打統促黨，不過就是個傷害案，為何要大動作掃黑，放著這麼多黑槍、毒品、青少年犯罪不管，卻要如此大動干戈，揚言要肉搜警政署長陳家欽，邀請民眾肉搜陳家欽的住宅地址、手機號碼、家人住所和手機。

據《三立新聞網》報導，董念台不僅要肉搜陳家欽，他將相關證據蒐集好後，要到地檢署正式控告陳家欽。董念台表示，「一個小小的警政署長，我不肉搜他的話，他以後胡作非為的話，怎麼對得起台灣人？」