「中國新歌聲」核准公文 扯出台大校長遴選角力

台大代理校長張慶瑞（圖）不談自己簽核中國新歌聲活動，只提到自己是喊停的決策者。（資料照，記者黃美珠攝）

2017-09-27 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕台大出借場地給中國選秀節目一事引起風波，針對24日是誰主動喊停？誰又不願中止活動？台大代理校長張慶瑞已表示，是他從美國越洋裁示當天中止演唱會，不過卻絕口不提活動是由他簽核，媒體報導指出，這一切都是為了明年1月的台大校長遴選。

張慶瑞日前海外受訪時證實，是他裁示中止演唱會，不過，內部公文指出，張慶瑞就是簽核該活動的最高決策者。根據《上報》報導，有台大內部人員透露，張慶瑞明明有簽准主辦單位幕婕塔公司使用新田徑場，但在台大出面舉行記者會時，主秘林達德只拿出由教務長郭鴻基簽核的申請書出來亮相，關鍵公文卻突然「隱形」，外界質疑這是要讓郭鴻基背黑鍋。

報導引述林達德對此事說明，提到確實有張慶瑞簽核的公文，不過，並未發文給幕婕塔，只是一份內部公文而已，對方並沒有拿到。至於為何記者會上不拿這份公文出面說明，他則解釋，對方是拿申請書向台北市政府建管處申請舞台搭建，記者會上就拿申請書做為說明。

報導指出，張慶瑞只提自己喊停演場會，不提自已有簽核一事，報導引述台大內部人士看法，這一切都是為了明年1月的台大校長遴選，由於教務長郭鴻基是呼聲最高的黑馬，被張慶瑞視為最大競爭對手。