台大流血衝突 李來希問：國民黨呢？

2017-09-27 14:03

〔記者林彥彤／台北報導〕台大出借場地給中國選秀節目卻爆出衝突流血事件，公務人員協會理事長李來希今天在軍公教網路之聲直播電台質疑，整件事情都未看到反對黨國民黨出聲，他懷疑，政治、政黨應以滲透進入校園。

李來希首先批判，819世大運上，政府用重兵防範軍公教，事隔一個月，台大抗議對岸歌唱活動卻是無政府狀態，他質疑，難道台大事件丟不丟人？

李來希認為，對軍公教人員這麼嚴苛，卻沒有指責此事件的暴力學生，更令人懷疑的是，此時的反對黨在哪裡？國民黨高層對此事件默不作聲、親名黨也沒有出聲，時代力量就更不用說，也是沒有出聲，他並嘆：「悲哀！反對黨不像反對黨」

李來希說，政黨、政治已滲透進入校園，現在國民黨有兩個選擇，要求民進黨和其他黨都必須徹底退出校園政治活動；或是另一個選擇，與其他黨一樣加入政黨介入校園的戰局。

李來希呼籲，國民黨主席吳敦義作為台大歷史系的學長應該要硬起來，難道歷史系有這麼難讀嗎？為什麼學弟讀到30幾歲都還沒畢業，同時也希望有主管機關出來說清楚，包含台大學校也應說清楚。

網路也出現民眾認同留言，有民眾寫道：「吳敦義表個態吧！」也有人說：「國民黨表現實在太令人失望了」。不過稍早中國國民黨行政管理委員會主任委員邱大展才表示，因為現金不足，9月黨工薪水恐無著落，黨主席吳敦義還在想辦法籌措。