再受邀出席社企全球論壇 余宛如：讓國際看見台灣社會創新成果

2017-09-27 14:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕2017社會企業全球論壇即將在27至29日於紐西蘭舉辦。二度受邀出席擔任講者的民進黨立委余宛如今受訪時表示，去年首度獲邀擔任講者，卻因為「不明原因」無法取得主辦地香港簽證，感到非常遺憾；余宛如說，今年再度獲邀，證明台灣不只在民主化上有相當成就，在代表進步價值的社會企業上也有一定成果，盼能藉此機會讓國際看見台灣在社會創新領域的成果。

2017社會企業全球論壇（Social Enterprise World Forum, SEWF）為全球社會企業領域規模盛大的會議，去年由香港主辦，今年則在紐西蘭舉行，除民進黨立委余宛如外，行政院政委唐鳳等其他4人也一同受邀出席。

余宛如今受訪時表示，去年會議主題為「利群新經濟」，自己以民間身分首度獲邀成為與談人，卻不曉得因為什麼原因，直到要出發前一刻才被主辦方告知拿不到港簽，只好取消訪問行程；余宛如說，雖然主辦方一直道歉，因政治因素無法出席大會還是覺得「非常可惜」。

余宛如說，週五將與南韓Social Enterprise Promotion Agency前執行長Jae-Gu Kim、主辦單位Ākina Foundation執行長Alex Hannant、聯合國社會與經濟委員會亞太區科技長Jonathan Tsuen Yip Wong，以及英國文化協會社會企業專案執行長Mairi Mackay，一起探討社會企業的全球治理問題，討論各國政府如何定義社會企業及制定相關政策。

余宛如說，社會企業代表的社會正義、永續發展等價值，也是台灣非常重要的價值之一，希望能跟全球社會企業朋友分享台灣經驗，讓台灣有機會名揚國際。＃