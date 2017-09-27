1天燒2000副輓聯 議員批這是低碳城市嗎？

市議員蔡淑惠（右）質疑南市電子輓聯作業牛步化。（記者蔡文居翻攝）

2017-09-27 13:49

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員蔡淑惠今天質詢，質疑南市電子輓聯作業牛步化，今年編列了500多萬元預算，執行率竟然是零，已嚴重落後其他縣市，電子化作業未免拖太久了。

蔡淑惠說，以台南市區的殯儀館為例，一場告別式，平均有3、40副輓聯，一天40場，就有1000多副的輓聯，最後全都被當垃圾燒。如果再加上新營、柳營等溪北的殯儀館，一天至少有2000副輓聯被燒掉。

她批評說，500多萬元的輓聯電子化預算早在去年就已經審過了，為何還沒執行？台南很早就規劃，也標榜是低碳城市，現在卻落後宜蘭、台北、台中及高雄等縣市，而且已落後好幾年，希望加快腳步，不要讓低碳城市淪為口號。

市議員洪玉鳳也批評說，輓聯電子化，台南是全國最早規劃的，直到現在還未執行，未免拖太久了。

殯葬所長郭輝信表示，輓聯事後的處理是由業者自行處理，殯儀館內禁止輓聯丟入垃圾筒。尚未電子化，是因軟體整合問題，希望各殯儀館併案來辦理。

民政局長陳宗彥則表示，輓聯電子作業，因現有不同系統希望整合為一，全市有37區、有33區有納骨塔，也希望能整合在一起，讓民眾更為便利。