加速投資台灣 賴揆提四大處方要求主動出擊

2017-09-27 13:59

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德為拚經濟，今天召開「加速投資台灣專業會議」，他會後召開記者會揭示4大方向，包括要加強公建支出的執行率、國營事業要積極投資、經濟部招商中心招商要化被動為主動、鼓勵企業投資台灣，他相信台灣經濟一定可以愈來愈好。

加強公建支出執行率

賴清德表示，先前無論拜訪政治上的前輩，或者到立法院接受立委指教，甚至在民間碰到的團體或個人，都要求行政院團隊要以拚經濟為優先，因此在昨天施政方針報告裡，特別把政府拚經濟列為最優先的工作，同時提出6點具體措施，其中有一項就是要號召大家共同投資台灣，今天的會議就是在這樣的政策目標下舉行。

他指出，首次會議後他認為有必要親自向大家說明，主要是著眼於台灣整體投資動能不足，從2000年以後逐年降低，去年台灣的整體投資僅佔GDP僅20.9％，這對台灣整個經濟發展是很大的傷害。

賴清德說，因此今天會議主要針對幾點來做討論，首先，中央政府總預算的公共建設支出，執行率才80％幾而已，換句話說，每年有500億元以上的公建支出，並未如期執行完畢，這部分後續會持續加強，除了責由工程會，就每個工程的進度與內容進行檢討之外，也會請國發會與工程會共同合作，讓整個公建支出能夠順利，整個經費能執行完畢。

其次，國營事業也非常重要，今天會議國營事業董事長或總經理都親自出席，他也期勉各國營事業，應本於國營事業發展提出長遠的計畫，要積極投資，不僅讓公司得以持續發展，也讓台灣經濟可以繁榮。他特別提醒國營事業的董事長，之所以能成為國營事業，是因負責業務與民生息息相關，如果抱著不做不錯、少做少錯的話，不僅公司業務無法推展，對民生經濟也是很大負面影響，因此特別要求各國營事業要本於公司的發展，積極提出計畫，所推出來的計畫的執行，一定要如期如實完成。

國內外招商主動出擊

賴清德在會中特別要求，國營事業每個計畫都要有個副總督導，同時要成立預警機制。即國營事業在推動重要投資計畫碰到困難，包括可能來自地方民眾不同意見，也有可能來自法令上的困難，甚至可能是跨部會協調的問題，都應該及早預警，讓行政院或相關部會有機會及早解決，化解困難，讓國營事業投資能順利、圓滿進行。

賴揆表示，第3，是對經濟部招商中心進行檢討。經濟部報告裡提出105到106年5億元以上的招商有762個計畫，總金額達2兆多元，但經檢討，這其實是被動的彙整，包括各部會與地方政府招商的成績，因此，他特別指示要化被動為主動，全球招商中心要有能力，不管是僑外的投資、外國投資或本國企業的投資，應該要擬定計畫，且要專人服務、單一窗口，解決每個投資案的困難，他另外責成國發會、人事行政總處與經濟部等相關單位檢討招商中心的組成，希望能涵蓋內政部、金管會，並且希望能在台灣海選有抱負的年輕人加入這個單位，使其更有活力，讓整個招商能夠蓬勃發展，避免過去只是被動的彙整各方的資料而已。

第四，則是鼓勵台灣企業投資台灣，他感謝華邦電已宣布在路竹科學園區3000多億元的投資案，另外也感謝台積電董事長張忠謀，張忠謀表達未來會把研發製造放在台灣，加碼投資台灣，對於國人殷殷期盼政府拚經濟的當下，這是很好的鼓勵，對投資台灣的公司表達感謝，也請全國企業，中小企業或國際型的企業投資台灣，相信台灣經濟一定可以愈來愈好。

另外，賴揆說，他要向國內企業報告，以前企業對台灣投資不足，主要是5缺問題，為此他會另外再召集會議，後續會持續來解決相關問題，當這些問題有計畫後，會召開記者會一一向台灣社會報告，5缺的問題行政院要如何解決。另外投資不足的另一個原因是投資標的。政府明年可望投入前瞻基礎建設及五加二產業創新計畫，非常歡迎台灣企業家加入投資促參行列。